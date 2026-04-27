Гайыбов отметил широкое международное участие в регате "Кубок Президента-2026" в Агдере

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов выразил удовлетворение широким международным участием в регате по гребле "Кубок Президента - 2026", стартовавшей в Агдере и посвящённой 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом Гайыбов заявил журналистам.

Министр подчеркнул значимость проведения международных соревнований впервые в Агдере:

"На основании соответствующих поручений президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся спортивные мероприятия. Многие из них являются международными турнирами. По гребле это уже пятое мероприятие. Регата "Кубок Президента" проходила в Суговушане и Кендаланчае. Здесь участвует достаточно много стран. Это для нас отрадно. Поздравляю каждого из вас по случаю очередного спортивного праздника".

Отметим, что официальная церемония открытия международной регаты "Кубок Президента 2026" состоится завтра в Мингячевире. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата завершится 1 мая.