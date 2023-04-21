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Гаджи Алиев: Моя победа - результат упорного труда

Гаджи Алиев: Моя победа - результат упорного труда "За последние четыре года мне не удавалось стать чемпионом Европы. Я сильно старался ради этой медали. Все победы – результат упорного труда".
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 12:59
Гаджи Алиев: Моя победа - результат упорного труда

"За последние четыре года мне не удавалось стать чемпионом Европы. Я приложил все силы, чтобы завоевать эту медаль. Все победы – результат упорного труда".

Как сообщает Report, об этом завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Загребе (Хорватия) в весовой категории 70 кг азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев заявил журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Выступавший прежде в весовой категории 65 кг борец отметил, что в будущем ему предстоит принять участие в чемпионате мира. "Мы с тренерами решили, что на чемпионате Европы мне не стоит выступать в весовой категории 65 кг, лучше сберечь силы на мундиал. Там я намерен стать чемпионом и завоевать путевку на Парижскую олимпиаду. После олимпиады я завершу карьеру", - отметил спортсмен.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Əliyev: "Bu medal üçün çox əziyyət çəkdim"

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