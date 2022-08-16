Гаджи Алиев: Самыми сильными для нас соперниками были иранские и турецкие борцы

«Нашей целью было завоевать золотую медаль. Самыми сильными соперниками для нас были иранские и турецкие борцы. Несмотря на трудности, я победил иранского борца».

"Нашей целью было завоевать золотую медаль. Самыми сильными соперниками для нас были иранские и турецкие борцы. Несмотря на трудности, я победил иранского атлета".

Как сообщает Report, об этом заявил борец вольного стиля Гаджи Алиев, победивший в весовой категории до 65 кг на V Игр исламской солидарности, прошедших в турецкой Конье.

"Я выиграл золотую медаль на Играх исламской солидарности во второй раз. Эти Игры - одни из действительно хороших, но сложных соревнований. Борцы сказали свое слово, завоевав на этот раз большое количество медалей", - подчеркнул Г.Алиев.

«Наша конечная цель - выиграть чемпионат мира по борьбе в этом году, а также добиться успешного результата на Олимпиаде, которая пройдет во Франции", - сказал борец вольного стиля.