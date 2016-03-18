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    ​Гонщики "Формулы-1" откроют 67-й сезон в австралийском "Альберт-Парке"

    Сезон продлится с 18 марта по 27 ноября и впервые включит в себя 21 этап

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Шестьдесят седьмой сезон "Формулы-1" стартует в пятницу, первый этап чемпионата по традиции пройдет на трассе "Альберт-Парк" в Австралии.

    Как передает Report, сезон продлится с 18 марта по 27 ноября и впервые включит в себя 21 этап.

    Спустя четыре года в календарь возвращается Гран-при Европы, который пройдет в июне на городской трассе в Баку. Азербайджан станет второй страной из бывшего СССР, которая примет этап "Королевских гонок". Также возвращается в календарь Гран-при Германии, который пройдет на трассе в Хоккенхайме. Произошли изменения и в очередности этапов: Гран-при России состоится в конце апреля - начале мая, а не в октябре, а этап в Малайзии - в конце сентября - начале октября.

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