​Гонщики "Формулы-1" откроют 67-й сезон в австралийском "Альберт-Парке"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Шестьдесят седьмой сезон "Формулы-1" стартует в пятницу, первый этап чемпионата по традиции пройдет на трассе "Альберт-Парк" в Австралии.

Как передает Report, сезон продлится с 18 марта по 27 ноября и впервые включит в себя 21 этап.

Спустя четыре года в календарь возвращается Гран-при Европы, который пройдет в июне на городской трассе в Баку. Азербайджан станет второй страной из бывшего СССР, которая примет этап "Королевских гонок". Также возвращается в календарь Гран-при Германии, который пройдет на трассе в Хоккенхайме. Произошли изменения и в очередности этапов: Гран-при России состоится в конце апреля - начале мая, а не в октябре, а этап в Малайзии - в конце сентября - начале октября.