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    "Формула 1": Себастьян Феттель занял первое место в классификационном раунде

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель занял первое место в классификационном туре Гран-при Азербайджана.

    Как передает Report, тройку замкнули пилоты команды «Мерседес».

    Люис Хэмилтон стал вторым, а Вальтер Боттас третьим.

    Отметим, что 29-го апреля с 14-40 до 15-10 будет проведен трек-парад пилотов. В 15:56 прозвучит Государственный Гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 же стартует Гран-при Азербайджана по «Формуле 1» 2018. Гонка будет состоять из 51 круга или 120-ти минут.

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