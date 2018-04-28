"Формула 1": Себастьян Феттель занял первое место в классификационном раунде

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель занял первое место в классификационном туре Гран-при Азербайджана.

Как передает Report, тройку замкнули пилоты команды «Мерседес».

Люис Хэмилтон стал вторым, а Вальтер Боттас третьим.

Отметим, что 29-го апреля с 14-40 до 15-10 будет проведен трек-парад пилотов. В 15:56 прозвучит Государственный Гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 же стартует Гран-при Азербайджана по «Формуле 1» 2018. Гонка будет состоять из 51 круга или 120-ти минут.