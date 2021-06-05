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"Формула-1": На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур

"Формула-1": На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал порядковый тур.
Индивидуальные
5 июня 2021 г. 16:23
Формула-1: На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур

На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал порядковый тур.

Как сообщает Report, в первой половине дня, опередив всех соперников, водитель "Alpha Tauri" Пьер Гасли первым завершил третий свободный заезд. 4 июня в первом заезде выиграл пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен, во втором - другой член команды, Серхио Перес.

В 17:40 состоится вторая спринтовая гонка в "Формуле-2".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот день состоится заключительная гонка в "Формуле-2". Затем состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:00 начнется основная гонка "Формулы-1", по итогам которой определится победитель.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turunu Lekler qazandı - YENİLƏNİB

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