"Формула-1": На Гран-при Азербайджана стартовал порядковый тур

На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал порядковый тур.

На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал порядковый тур.

Как сообщает Report, в первой половине дня, опередив всех соперников, водитель "Alpha Tauri" Пьер Гасли первым завершил третий свободный заезд. 4 июня в первом заезде выиграл пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен, во втором - другой член команды, Серхио Перес.

В 17:40 состоится вторая спринтовая гонка в "Формуле-2".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот день состоится заключительная гонка в "Формуле-2". Затем состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:00 начнется основная гонка "Формулы-1", по итогам которой определится победитель.