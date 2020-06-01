"Формулу-1" вместо Баку могут провести в Италии

Президент Автомобильного клуба Италии Анджело Стиччи предложил заменить Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report со ссылкой на сайт F1only.fr, владеющая коммерческими правами на чемпионат мира компания "Liberty Media" рассматривает вероятность проведения в 2020 году второго Гран-при в данной стране.

Сообщается, что хотя компания хотела провести Гран-при Азербайджана в сентябре, гарантии в организации соревнования нет. Потому что формирование инфраструктуры в Баку требует определенного времени. В то же время, азербайджанская сторона не заинтересована в проведении соревнования без болельщиков.

Если план реализуется, 6 сентября состоится первое Гран-при Италии, 13 сентября – второе. Второе соревнование может состояться в Муджелло, Имоле или Монзе.

Присутствие болельщиков на Гран-при Италии не уточнено.