Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, вторым в квалификации к спринту стал лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Спринтерская гонка состоится в субботу в 23:30 по бакинскому времени. Завершится программа этапа основной гонкой в воскресенье (21:00 - бакинское время).