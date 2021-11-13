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Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии

Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Индивидуальные
13 ноября 2021 г. 01:42
Формула-1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии
Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, вторым в квалификации к спринту стал лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Спринтерская гонка состоится в субботу в 23:30 по бакинскому времени. Завершится программа этапа основной гонкой в воскресенье (21:00 - бакинское время).

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