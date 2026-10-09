В Панаме при землетрясении обрушилась башня кафедрального собора
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 23:52
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Одна из башен кафедрального собора Сан-Хуан-Баутиста полностью обрушилась в городе Пенономе провинции Кокле в Панаме в результате сильного землетрясения.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Telemetro, обломки башни упали на припаркованный рядом автомобиль.
По данным регионального отделения Национальной системы гражданской защиты Панамы (Sinaproc), в Пенономе обрушились около 12 строений, частично повреждено здание местной администрации.
Кроме того, в городе Агуадульсе серьезные повреждения получили еще шесть зданий.
Спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего, которого доставили в больницу. Информации о погибших пока не поступало.
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