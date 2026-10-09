В Панаме при землетрясении обрушилась башня кафедрального собора

Одна из башен кафедрального собора Сан-Хуан-Баутиста полностью обрушилась в городе Пенономе провинции Кокле в Панаме в результате сильного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Telemetro, обломки башни упали на припаркованный рядом автомобиль.

По данным регионального отделения Национальной системы гражданской защиты Панамы (Sinaproc), в Пенономе обрушились около 12 строений, частично повреждено здание местной администрации.

Кроме того, в городе Агуадульсе серьезные повреждения получили еще шесть зданий.

Спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего, которого доставили в больницу. Информации о погибших пока не поступало.