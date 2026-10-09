Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Панаме при землетрясении обрушилась башня кафедрального собора

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 23:52
    В Панаме при землетрясении обрушилась башня кафедрального собора

    Одна из башен кафедрального собора Сан-Хуан-Баутиста полностью обрушилась в городе Пенономе провинции Кокле в Панаме в результате сильного землетрясения.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Telemetro, обломки башни упали на припаркованный рядом автомобиль.

    По данным регионального отделения Национальной системы гражданской защиты Панамы (Sinaproc), в Пенономе обрушились около 12 строений, частично повреждено здание местной администрации.

    Кроме того, в городе Агуадульсе серьезные повреждения получили еще шесть зданий.

    Спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего, которого доставили в больницу. Информации о погибших пока не поступало.

    Землетрясение Поисково-спасательная операция Панама
    Panamada güclü zəlzələdə tikililər dağılıb
    Earthquake destroys cathedral tower in Panama
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    02:43

    Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС

    Другие страны
    02:17

    Трамп заявил, что контроль США над Ормузским проливом приведет к снижению цен на топливо

    Другие страны
    01:51

    Израиль заявил о ликвидации иранского агента на территории Ливана

    Другие страны
    01:38

    Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов

    Внешняя политика
    01:23

    Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии после конфликта с тренером

    Футбол
    00:59

    Во Франции задержали трех подростков по подозрению в торговле украденными данными

    Другие страны
    00:36

    В ООН призвали защитить Международный уголовный суд от санкций США

    Другие страны
    Лента новостей