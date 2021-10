Формула-1: Ферстаппен выиграл Гран-при США

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при США.

Как передает Report, соревнования прошли в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим стал партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

Следующий этап пройдет в Мексике с 5 по 7 ноября.