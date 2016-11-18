Forbes составил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Издание Forbes составило рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет.

Как сообщает Report, список возглавил нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Годовой доход аргентинца составляет 76,3 млн евро.

Второе место среди спортсменов поделили сербский теннисист Новак Джокович и американский баскетболист клуба НБА "Голден Стэйт" Кевин Дюрэнт (29 и 28 лет соответственно, у обоих доход по 56 млн в год). Третью позицию среди спортсменов также поделили два человека - игрок в американский футбол, квотербек команды NFL "Каролина Пантерс" американец Кэм Ньютон и его соотечественник гольфист Джордан Спит (27 и 23 лет, оба – по 53 млн).

В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes среди спортсменов также вошли североирландский гольфист Рори Макилрой (42,5 млн), квотербек команды NFL "Сиэтл Сихокс" Расселл Уилсон (27 лет, 42 млн), немецкий гонщик команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель (29 лет, 41 млн), испанский теннисист Рафаэль Надаль и бразильский футболист "Барселоны" Неймар (30 лет и 24 года, оба – по 37,5 млн), валлийский футболист "Реала" Гарет Бейл (27 лет, 36 млн), игрок команды NFL "Баффало Биллс" американец Марселл Дареус (26 лет, 35 млн) и американский баскетболист клуба НБА "Нью-Йорк Никс" Деррик Роуз (28 лет, 34 млн).