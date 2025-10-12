Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Фильм об азербайджанской альпинистке победил на кинофестивале в Милане

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2025
    • 11:48
    Фильм об азербайджанской альпинистке победил на кинофестивале в Милане

    На проходившем в итальянском городе Милан международном спортивном кинофестивале FICTS фильм Арзу Уршан "По следу мечты" (Following the Dream) стал победителем в категории Documentary – Individual Sport.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

    Отмечается, что снятый при поддержке министерства и представленный 8 августа в Баку документальный фильм рассказывает о пути альпинистки Эльмиры Аслановой к вершине Эвереста.

    Фото

