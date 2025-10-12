İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Azərbaycanlı alpinistdən bəhs edən film İtaliyada qalib olub

    • 12 oktyabr, 2025
    • 11:38
    Azərbaycanlı alpinistdən bəhs edən film İtaliyada qalib olub

    İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən beynəlxalq idman kinofestivalı FICTS-də Arzu Urşanın "Arzunun ardınca" ("Following the Dream") filmi "Documentary – Individual Sport" kateqoriyasının qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, nazirliyin dəstəyi ilə çəkilmiş və avqustun 8-də Bakıda təqdimatı keçirilmiş sənədli film alpinist Elmira Aslanovanı Everest zirvəsinə aparan yoldan bəhs edir.

    Everest Alpinist "Arzunun ardınca" filmi Elmira Aslanova
    Фильм об азербайджанской альпинистке победил на кинофестивале в Милане
    Film about Azerbaijani alpinist wins award in Italy

