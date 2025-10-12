Azərbaycanlı alpinistdən bəhs edən film İtaliyada qalib olub
Fərdi
- 12 oktyabr, 2025
- 11:38
İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən beynəlxalq idman kinofestivalı FICTS-də Arzu Urşanın "Arzunun ardınca" ("Following the Dream") filmi "Documentary – Individual Sport" kateqoriyasının qalibi olub.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edək ki, nazirliyin dəstəyi ilə çəkilmiş və avqustun 8-də Bakıda təqdimatı keçirilmiş sənədli film alpinist Elmira Aslanovanı Everest zirvəsinə aparan yoldan bəhs edir.
Son xəbərlər
12:38
Video
Bakıda mənzildə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilibHadisə
12:29
Sabah bəzi yerlərə dolu düşəcək, sulu qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:25
KİV: Kamerun Prezidenti 100 yaşına qədər ölkəni idarə etmək niyyətindədirDigər ölkələr
12:24
"Barselona" Levandovskinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmirFutbol
12:08
Madaqaskar Prezidenti: Hakimiyyətin qanunsuz şəkildə ələ keçirilməsinə cəhd göstərilibDigər ölkələr
11:52
Hakerlər "Qantas"ın 5,7 milyon müştərisinin məlumatlarını dərc edibİKT
11:38
Foto
Azərbaycanlı alpinistdən bəhs edən film İtaliyada qalib olubFərdi
11:35
Şahbaz Şərif Əfqanıstanın hər təxribatına sərt cavab veriləcəyini bildiribDigər ölkələr
11:11