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Федерация триатлона Азербайджана проведет турнир в Зангилане

Федерация триатлона Азербайджана проведет турнир в Зангилане Федерация триатлона Азербайджана проведет в селе Агалы Зангиланского района турнир памяти по дуатлону.
Индивидуальные
24 февраля 2022 г. 17:19
Федерация триатлона Азербайджана проведет турнир в Зангилане

Федерация триатлона Азербайджана (ФТА) проведет в селе Агалы Зангиланского района турнир памяти по дуатлону.

Как сообщает Report, об этом президент федерации Эльчин Алиев сказал на открытой конференции структуры.

По его словам, мероприятие будет посвящено 27 сентября - Дню памяти.

Президент ФТА также представил на мероприятии стратегию развития федерации. Он отметил, что показавшие высокие результаты профессиональные спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Э.Алиев добавил, что на олимпиаде 2024 года в Париже страну может представить Ростислав Певцов.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan Triatlon Federasiyası Zəngilanda turnir keçirəcək

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