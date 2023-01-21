Федерация тенниса Азербайджана отреагировала на провокацию российского спортсмена

Федерация тенниса Азербайджана (ATF) направила письмо в Международную федерацию тенниса в связи с устроенной Кареном Хачановым провокацией на турнире Australian Open.

Федерация тенниса Азербайджана (ATF) направила письмо в Международную федерацию тенниса в связи с устроенной Кареном Хачановым провокацией на турнире Australian Open.

Как сообщает Report, в письме ATF потребовала принятия мер в ответ на недопустимое поведение российского теннисиста армянского происхождения на соревновании.

Было отмечено, что после победы над соперником из США Фрэнсисом Тиафоном, Хачанов написал на объективе камеры "Artsakh stay strong".

ATF подчеркнула, что представила Международной федерации тенниса факты и юридические документы, связанные с провокацией против Азербайджана: "Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и требует принятия ответных мер. Ожидаем шагов Международной федерацией тенниса для предотвращения подобных провокаций в будущем".

В Федерации выразили надежду на скорейшее разрешение вопроса.