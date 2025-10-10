Федерация дзюдо Азербайджана объявила состав сборной для участия в Гран-при в Мексике

Федерация дзюдо Азербайджана назвала имена спортсменов, которые примут участие в турнире Гран-при, который пройдет 17-19 октября в Мексике.

Как сообщили Report в федерации, в соревнованиях примут участие 11 дзюдоистов в 7 весовых категориях.

За пьедестал почета поборются Ахмед Юсифов, Балабей Агаев (по 60 кг), Руслан Пашаев, Яшар Наджафов (по 66 кг), Гидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев (по 73 кг), Вусал Галандарзаде, Зелим Чкаев (по 81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг). Они выступят под руководством главного тренера мужской национальной команды Ричарда Траутмана и старшего тренера Эльчина Исмайлова.

В турнире, который продлится три дня, примут участие 248 спортсменов (154 мужчины, 96 женщин) из 35 стран.