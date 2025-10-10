Meksikada Qran-pri turnirində iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları müəyyənləşib
- 10 oktyabr, 2025
- 10:57
Oktyabrın 17–19-da Meksikanın Qvadalahara şəhərində keçiriləcək Qran-pri turnirində iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının adına aydınlıq gəlib.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Yarışda kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Riçard Trautman və böyük məşqçi Elçin İsmayılovun başçılığı altında 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu mübarizə aparacaq.
Əhməd Yusifov, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq), Ruslan Paşayev, Yaşar Nəcəfov (hər ikisi 66 kq), Hidayət Heydərov, Rəşid Məmmədəliyev (hər ikisi 73 kq), Vüsal Qələndərzadə, Zelim Tçkayev (hər ikisi 81 kq), Murad Fətiyev (90 kq), Zelim Kotsoyev (100 kq), Uşanqi Kokauri (+100 kq) fəxri kürsüdə yer almağa çalışacaqlar.
Üç gün davam edəcək turnirdə 35 ölkədən 248 idmançı (154 kişi, 96 qadın) iştirak edəcək.