Федерация бокса Азербайджана высказала протест против судейского произвола на чемпионате мира

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Федерация бокса Азербайджана подала официальную жалобу в связи с признанием поражения члена сборной страны Лоренцо Сотомайора в результате судейской несправедливости на проходящем в немецком Гамбурге чемпионате мира.

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

Он заявил, что из-за ошибок рефери, допущенных и в 1/8 финала между россиянином Петром Хамуковым и колумбийцем Хорхе Вивасом Паласиосом, они должны быть отстранены от чемпионата мира. У. Кремлев отметил, что они подали жалобу в связи с проигрышем П. Хамукова: "Мы подали протест и требуем отстранить судей. Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана".

Отметим, что выступающий в весовой категории 64 кг Лоренцо Сотомайор в 1/8 финала против египтянина Эслама Мухамеда имел преимущество, но судьи присудили победу сопернику. В результате из-за ошибки судей азербайджанский боксер был вынужден попрощаться с мундиалом.

Стартовавший 25 августа чемпионат продлится до 2 сентября.