Фатима Шафизаде: Организация ЧЕ по гимнастике в Гяндже — отличная инициатива

Проведение чемпионата Европы по гимнастике в Гяндже стало прекрасной инициативой и важным событием для азербайджанского спорта.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде.

По ее словам, город впервые принимает чемпионат Европы по аэробной гимнастике среди юниоров и спортсменов до 15 лет:

"На протяжении трех дней мы наблюдали яркие выступления гимнастов. Очень приятно видеть здесь участников и гостей из разных стран. В зале царит замечательная атмосфера", - сказала она.

Она отметила, что 14–16 ноября на той же арене состоится чемпионат Европы среди взрослых, пригласив всех любителей гимнастики посетить соревнования.

"Делегации остались довольны организацией турнира в Гянджинском дворце спорта. Мы долго готовились к этим соревнованиям, и их проведение именно в Гяндже - отличное решение", - добавила Шафизаде.