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Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе

Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе Азербайджана
Индивидуальные
27 сентября 2021 г. 21:36
Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на министерство, Ф.Гайыбов встретился с членами сборных по стендовой и пулевой стрельбе, понаблюдал за их тренировочным процессом и выслушал проблемы.

Генеральный секретарь Федерации Эмин Джафаров рассказал министру о деятельности организации, работе с молодыми спортсменами, сложностях и будущих планах.

Во встрече приняли участие член Исполнительного комитета Федерации Земфира Мефтахетдинова и главный тренер сборной по пулевой стрельбе, олимпийский призер Ирада Ашумова.

Министр также осмотрел материально-техническую базу Спортивного комплекса по стендовой стрельбе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov atıcılıq federasiyasının fəaliyyəti ilə tanış olub

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