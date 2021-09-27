Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе Азербайджана

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов ознакомился с деятельностью Федерации по стрельбе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на министерство, Ф.Гайыбов встретился с членами сборных по стендовой и пулевой стрельбе, понаблюдал за их тренировочным процессом и выслушал проблемы.

Генеральный секретарь Федерации Эмин Джафаров рассказал министру о деятельности организации, работе с молодыми спортсменами, сложностях и будущих планах.

Во встрече приняли участие член Исполнительного комитета Федерации Земфира Мефтахетдинова и главный тренер сборной по пулевой стрельбе, олимпийский призер Ирада Ашумова.

Министр также осмотрел материально-техническую базу Спортивного комплекса по стендовой стрельбе.