российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех Азербайджана

    Индивидуальные
    • 08 сентября, 2025
    • 10:51
    Организация Всемирного саммита спорта и бизнеса SportAccord - очередной успех Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    По его словам, в 2026 году в стране пройдет ряд соревнований.

    "Мы заявили о себе в международном спортивном мире. Каждый год мы добиваемся очередного успеха. Международные организации также верят в нас и доверяют проведение мероприятий Азербайджану. Баку станет спортивной столицей мира в 2026 году. Для поддержания этого статуса мы проведем ряд турниров", - отметил министр.

    SportAccord спортивная столица Фарид Гаибов
