Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех Азербайджана

Организация Всемирного саммита спорта и бизнеса SportAccord - очередной успех Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

По его словам, в 2026 году в стране пройдет ряд соревнований.

"Мы заявили о себе в международном спортивном мире. Каждый год мы добиваемся очередного успеха. Международные организации также верят в нас и доверяют проведение мероприятий Азербайджану. Баку станет спортивной столицей мира в 2026 году. Для поддержания этого статуса мы проведем ряд турниров", - отметил министр.