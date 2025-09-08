Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех Азербайджана
- 08 сентября, 2025
- 10:51
Организация Всемирного саммита спорта и бизнеса SportAccord - очередной успех Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
По его словам, в 2026 году в стране пройдет ряд соревнований.
"Мы заявили о себе в международном спортивном мире. Каждый год мы добиваемся очередного успеха. Международные организации также верят в нас и доверяют проведение мероприятий Азербайджану. Баку станет спортивной столицей мира в 2026 году. Для поддержания этого статуса мы проведем ряд турниров", - отметил министр.
