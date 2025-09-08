İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:24
    Fərid Qayıbov: SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinin ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın növbəti uğurudur
    Fərid Qayıbov

    SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinin ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın növbəti uğurudur.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov açıqlama verib.

    O, 2026-cı ildə bir sıra yarışların baş tutacağını söyləyib:

    "Beynəlxalq idman aləmində öz sözümüzü demişik. Hər il növbəti uğura imza atırıq. Beynəlxalq qurumlar da bizə inanırlar və tədbirləri Azərbaycana həvalə edirlər. Bakı 2026-cı ildə dünyanın idman paytaxtı olacaq. Adı qorumaq üçün bir sıra turnirlər keçirəcəyik".

