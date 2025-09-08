Fərid Qayıbov: "SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinin ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın növbəti uğurudur"
Fərdi
- 08 sentyabr, 2025
- 10:24
SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinin ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın növbəti uğurudur.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov açıqlama verib.
O, 2026-cı ildə bir sıra yarışların baş tutacağını söyləyib:
"Beynəlxalq idman aləmində öz sözümüzü demişik. Hər il növbəti uğura imza atırıq. Beynəlxalq qurumlar da bizə inanırlar və tədbirləri Azərbaycana həvalə edirlər. Bakı 2026-cı ildə dünyanın idman paytaxtı olacaq. Adı qorumaq üçün bir sıra turnirlər keçirəcəyik".
