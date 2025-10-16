Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результат
- 16 октября, 2025
- 00:34
Занять второе место на чемпионате Европы - большое достижение.
Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил журналистам вице-президент Федерация шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов.
Он отметил, что за последние годы в команде произошли изменения, в команду были привлечены молодые, талантливые игроки.
"Шахматисты играли хорошо с первого дня чемпионата Европы. В предпоследнем туре мы победили команду Украины. Но даже в случае победы в последнем туре, мы не смогли бы стать чемпионами, поскольку украинская сборная превосходила нас по дополнительным показателям. Нам нужно было выиграть со счетом 4:0, чтобы стать чемпионами, но такое в шахматах бывает крайне редко", - пояснил Фаиг Гасанов.
Вице-президент федерации также напомнил, что мужская команда не проигрывала в командном зачете до последнего тура.