Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результат

    • 16 октября, 2025
    • 00:34
    Занять второе место на чемпионате Европы - большое достижение.

    Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил журналистам вице-президент Федерация шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов.

    Он отметил, что за последние годы в команде произошли изменения, в команду были привлечены молодые, талантливые игроки.

    "Шахматисты играли хорошо с первого дня чемпионата Европы. В предпоследнем туре мы победили команду Украины. Но даже в случае победы в последнем туре, мы не смогли бы стать чемпионами, поскольку украинская сборная превосходила нас по дополнительным показателям. Нам нужно было выиграть со счетом 4:0, чтобы стать чемпионами, но такое в шахматах бывает крайне редко", - пояснил Фаиг Гасанов.

    Вице-президент федерации также напомнил, что мужская команда не проигрывала в командном зачете до последнего тура.

