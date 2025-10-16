İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Faiq Həsənov: Avropa çempionatında ikinci yer çox yüksək nəticədir

    • 16 oktyabr, 2025
    • 00:17
    Avropa çempionatında ikinci yer çox yüksək nəticədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsənov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    F.Həsənov bildirib ki, son illər komandada dəyişiklik olub. Gənc, istedadlı şahmatçılar komandaya cəlb edilib: "Şahmatçılar Avropa çempionatnda ilk gündən yaxşı oynadılar. Son turdan əvvəl Ukrayna komandasına qalib gəldik. Lakin biz son turda qalib gəlsəydik, yenə çempion ola bilməyəcəkdik. Çünki Ukrayna komandası göstəricilərə görə bizdən üstün idi. Biz gərək 4:0 hesabı ilə udaydıq ki, çempion olaq. Belə hesab nadir hallarda olur.

    Bir sözlə, ikinci yer çox yüksək nəticədir. Çünki komandamız son tura qədər məğlub olmamışdı".

