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    Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года пройдет в Баку

    Контракт будет подписан 26 января в Швейцарии

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года (EYOF) пройдет в Баку.

    Как передает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку временный президент Европейского олимпийского комитета (EOC) Янес Косьянчич.

    По его словам, на фестивале примут участие около 4 000 человек из 50 стран. Янес Косьянчич добавил, что официальный контракт пока не заключен.

    Член Исполнительного комитета EOC, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде заявил, что контракт будет подписан на предстоящем 26 января в Швейцарии заседании.

    Отметим, что EYOF организован между спортсменами в возрасте 16-18 лет. Предстоящее в этом году в Венгрии мероприятие совпадет с 25-летием фестиваля. 

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