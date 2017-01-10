Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года пройдет в Баку

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2019 года (EYOF) пройдет в Баку.

Как передает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку временный президент Европейского олимпийского комитета (EOC) Янес Косьянчич.

По его словам, на фестивале примут участие около 4 000 человек из 50 стран. Янес Косьянчич добавил, что официальный контракт пока не заключен.

Член Исполнительного комитета EOC, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде заявил, что контракт будет подписан на предстоящем 26 января в Швейцарии заседании.

Отметим, что EYOF организован между спортсменами в возрасте 16-18 лет. Предстоящее в этом году в Венгрии мероприятие совпадет с 25-летием фестиваля.