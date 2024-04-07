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Европейский олимпийский квалификационный турнир: На ковер выйдут борцы вольного стиля

Европейский олимпийский квалификационный турнир: На ковер выйдут борцы вольного стиля Сегодня в Баку завершится Европейский олимпийский квалификационный турнир по спортивной борьбе.
Индивидуальные
7 апреля 2024 г. 09:28
Европейский олимпийский квалификационный турнир: На ковер выйдут борцы вольного стиля

Сегодня в Баку завершится Европейский олимпийский квалификационный турнир по спортивной борьбе.

Как передает Report, в заключительный день турнира на ковер выйдут борцы вольного стиля. Азербайджан будут представлять пять борцов.

57 кг. Квалификация. Алиаббас Рзазаде – Симоне Пиродду (Италия),

65 кг. Квалификация. Гаджи Алиев – Хамзат Арсамерзуев (Франция),

74 кг. 1/8 финала. Туран Байрамов – Тобиас Портманн (Швейцария),

86 кг. Квалификация. Осман Нурмагомедов – Домантас Пауличенко (Литва),

125 кг. Георгий Мешвилдишвили – свободен на старте.

Напомним, что ранее 9 борцов Азербайджана не смогли завоевать лицензии на домашнем ковре.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Olimpiya Təsnifat turniri: son gündə sərbəst güləşçilər mübarizə aparacaqlar

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