Азербайджан завоевал второе золото Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал еще одно Еврофестиваля

21 июля, 2019 16:39

https://report.az/storage/news/57a0db88fba4c8e391c0f6e2c7ec4d8b/ef4e3d51-9be8-42d9-865b-1698136f0e06_292.jpg Азербайджанский борец-вольник Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. Как сообщает Report, Мурад Хагвердиев в финале одолел грузинского спортсмена Николоза Сантеладзе со счетом 11:4. Таким образом, Азербайджан завоевал второе золото Еврофестиваля. ***16:28 Азербайджан на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале завоевал первую золотую медаль. Как отмечает Report, представитель Азербайджана в греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) в финальной встрече одолел турецкого спортсмена Умута Чобана. Другой борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (55 кг) одолел борцов Франции и Турции, завоевав бронзу.

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