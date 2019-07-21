Азербайджан завоевал второе золото Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский борец-вольник Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале.
Как сообщает Report, Мурад Хагвердиев в финале одолел грузинского спортсмена Николоза Сантеладзе со счетом 11:4.
Таким образом, Азербайджан завоевал второе золото Еврофестиваля.
***16:28
Азербайджан на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале завоевал первую золотую медаль.
Как отмечает Report, представитель Азербайджана в греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) в финальной встрече одолел турецкого спортсмена Умута Чобана.
Другой борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (55 кг) одолел борцов Франции и Турции, завоевав бронзу.
Təbriz QuliyevАвтор новости