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Азербайджан завоевал второе золото Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан завоевал еще одно Еврофестиваля

Азербайджанский борец-вольник Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале.

Как сообщает Report, Мурад Хагвердиев в финале одолел грузинского спортсмена Николоза Сантеладзе со счетом 11:4.

Таким образом, Азербайджан завоевал второе золото Еврофестиваля.

***16:28

Азербайджан на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале завоевал первую золотую медаль.

Как отмечает Report, представитель Азербайджана в греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) в финальной встрече одолел турецкого спортсмена Умута Чобана.

Другой борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (55 кг) одолел борцов Франции и Турции, завоевав бронзу.

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