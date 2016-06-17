ЕВРО-2016: Обнародованы назначения для первого дня игр последнего тура

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на первый день игр III тура чемпионата Европы по футболу.

На встречу румынской команды со сборной Албании, где выступает футболист "Карабаха" Анси Аголли, главным судьей назначен рефери из Чехии Павел Краловец.

Встреча между сборными Швейцарии и Франции поручена судье из Словении Дамиру Скомина.

Обе встречи в группе А начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Чемпионат Европы, III тур

Группа A

23:00. Румыния-Албания

Главный тренер: Павел Краловец (Чехия)

Судьи боковой линии: Роман Слышко (Словакия), Томаш Моркуш (Чехия)

Дополнительные помощники судей: Петр Арделяну, Михаил Патак (оба из Чехии)

Четвертый судья: Тасос Сидиропулос (Греция)

Резервный помощник судьи: Дамианос Эфтимиадис (Греция)

Инспектор-судья: Херберт Фандель (Германия)

Представитель УЕФА: Мартин Стуркенбоом (Голландия)

23:00.

Швейцария-Франция

Главный судья: Дамир Скомина

Судьи боковой линии: Юре Прапротник, Роберт Вукан

Дополнительные помощники судей: Матей Юг, Славко Винчич (все из Словении)

Четвертый судья: Марко Фриц (Германия)

Резервный помощник судьи: Марк Борш (Германия)

Инспектор-судья: Кирос Вассарас (Греция)

Представитель УЕФА: Адонис Прокопю (Кипр)