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    Еще трое азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Еще трое азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга. 

    Как сообщили Report в Азербайджанском национальном антидопинговом агентстве (AMADA), велосипедист Рамазан Алиев дисквалифицирован на 33 месяца, тяжелоатлеты Эмин Годжаев и Раджаб Мустафаев - на 48 месяцев. 

    Этим количество наказанных со стороны AMADA спортсменов достигло 39-ти. 

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