Еще трое азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга

25 декабря, 2018 13:25

https://report.az/storage/news/6bdfe0bd4008d30b702273381f77950d/1e6a301b-c089-41e8-b966-a0f858b273bb_292.jpg Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Еще трое азербайджанских спортсменов наказаны за использование допинга. Как сообщили Report в Азербайджанском национальном антидопинговом агентстве (AMADA), велосипедист Рамазан Алиев дисквалифицирован на 33 месяца, тяжелоатлеты Эмин Годжаев и Раджаб Мустафаев - на 48 месяцев. Этим количество наказанных со стороны AMADA спортсменов достигло 39-ти.