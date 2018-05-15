Еще один азербайджанский тяжелоатлет дисквалифицирован на 4 года

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов дисквалифицирован на 4 года, не сумев пройти допинг-тест.

Как сообщает Report, это решение приняла Международная федерация тяжелоатлетов.

Наказание Рустамова вступило в силу с 24 ноября 2017 года. В организме 19-летнего спортсмена (69 кг) обнаружен запрещенный болденон. Срок его наказания завершится 21 ноября 2021 года.

Пятеро азербайджанских атлетов были оштрафованы из-за положительного результата повторного анализа допинг-теста.