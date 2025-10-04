Семь азербайджанских борцов завоевали медали на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

Число борцов Азербайджана, завоевавших медали на III Играх СНГ, достигло семи.

Как сообщает западное бюро Report, Хаким Тагиев (110 кг) на соревнованиях в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе завоевал серебряную медаль, уступив в финале российскому сопернику.

Ранее наш борец Али Гаджиев (80 кг) взял серебро, уступив в финале сопернику из Узбекистана. Борцы Ибрагим Сулейманов (55 кг) и Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) завоевали бронзовые медали, Раван Гасанзаде (48 кг) - золото, Гусейн Исмаилов (65 кг) - серебро, Ибрагим Сулейманов (55 кг), Эсра Мамедли (57 кг) и Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) - бронзу.

Отметим, что соревнования продолжаются.

18:41

Во второй день соревнований по борьбе III Игр СНГ еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали.

Как сообщает западное бюро Report, в состязаниях в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе Гусейн Исмаилов (65 кг) взял серебро, а Эсра Мамедли (49 кг) - бронзу.

