Семь азербайджанских борцов завоевали медали на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    • 04 октября, 2025
    • 19:24
    Число борцов Азербайджана, завоевавших медали на III Играх СНГ, достигло семи.

    Как сообщает западное бюро Report, Хаким Тагиев (110 кг) на соревнованиях в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе завоевал серебряную медаль, уступив в финале российскому сопернику.

    Ранее наш борец Али Гаджиев (80 кг) взял серебро, уступив в финале сопернику из Узбекистана. Борцы Ибрагим Сулейманов (55 кг) и Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) завоевали бронзовые медали, Раван Гасанзаде (48 кг) - золото, Гусейн Исмаилов (65 кг) - серебро, Ибрагим Сулейманов (55 кг), Эсра Мамедли (57 кг) и Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) - бронзу.

    Отметим, что соревнования продолжаются.

    Во второй день соревнований по борьбе III Игр СНГ еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали.

    Как сообщает западное бюро Report, в состязаниях в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе Гусейн Исмаилов (65 кг) взял серебро, а Эсра Мамедли (49 кг) - бронзу.

    Отметим, что финальные поединки продолжаются.

