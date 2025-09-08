российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Еще два азербайджанских боксера вышли в следующий раунд на ЧМ

    Индивидуальные
    • 08 сентября, 2025
    • 10:17
    Еще два азербайджанских боксера вышли в следующий раунд на ЧМ

    Ещё два азербайджанских боксера вышли в следующий раунд на чемпионат мира в Ливерпуле (Англия).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, Ниджат Гусейнов (55 кг) в 1/16 финала победил кубинца Роландо Мартинеса Переса со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). 

    Его соперником на стадии 1/8 финала будет Кхарка Бильгунсайхан (Монголия).

    Мурад Аллахвердиев (80 кг) также прошел в 1/8 финала, одержав победу над Амаром Кочи (Албания) – 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 30:27). За выход в 1/4 финала он будет боксировать с Филиппом Акиловым (Венгрия).

    Оба боксера проведут свои следующие бои 9 сентября.

    Ранее в 1/8 финала также прошли Субхан Мамедов (50 кг) и Саиджамшид Джафаров (75 кг). Альфонсо Домингес (90 кг) присоединится к соревнованиям с этой стадии благодаря своему рейтингу.

    бокс Чемпионат мира
    Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb

    Последние новости

    10:58

    Вице-президент НОК: В Азербайджане вновь спортивный праздник

    Индивидуальные
    10:58
    Фото

    Министерство молодежи и спорта, Baku City Circuit и SportAccord подписали официальное соглашение

    Индивидуальные
    10:54

    Токаев предлагает создать министерство ИИ

    В регионе
    10:51

    Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех Азербайджана

    Индивидуальные
    10:49

    В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей

    Другие страны
    10:49

    В Баку задержан подозреваемый в сбыте героина

    Происшествия
    10:48

    Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатов

    Финансы
    10:40

    МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары

    Происшествия
    10:35

    Новый посол Израиля в Казахстане нацелен на углубление отношений двух стран

    В регионе
    Лента новостей