Еще два азербайджанских боксера вышли в следующий раунд на ЧМ

Ещё два азербайджанских боксера вышли в следующий раунд на чемпионат мира в Ливерпуле (Англия).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, Ниджат Гусейнов (55 кг) в 1/16 финала победил кубинца Роландо Мартинеса Переса со счетом 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Его соперником на стадии 1/8 финала будет Кхарка Бильгунсайхан (Монголия).

Мурад Аллахвердиев (80 кг) также прошел в 1/8 финала, одержав победу над Амаром Кочи (Албания) – 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 30:27). За выход в 1/4 финала он будет боксировать с Филиппом Акиловым (Венгрия).

Оба боксера проведут свои следующие бои 9 сентября.

Ранее в 1/8 финала также прошли Субхан Мамедов (50 кг) и Саиджамшид Джафаров (75 кг). Альфонсо Домингес (90 кг) присоединится к соревнованиям с этой стадии благодаря своему рейтингу.