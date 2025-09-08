Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb
- 08 sentyabr, 2025
- 09:25
Azərbaycanın daha iki boksçusu İngiltərənin Liverpul şəhərində keçirilən dünya çempionatında mərhələ adlayıb.
"Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Nicat Hüseynov (55 kq) kubalı Rolando Martines Pereslə qarşılaşıb.
1/16 final mərhələsi çərçivəsində baş tutan döyüş təmsilçimizin inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hüseynov rəqibini 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı ilə məğlub edib. O, növbəti görüşünü Bilguunsayxan Xarxuya (Monqolustan) qarşı keçirəcək.
Murad Allahverdiyev (80 kq) də adını 1/8 finala yazdırıb. Boksçu Amar Koçini (Albaniya) mübarizədən kənarlaşdırıb – 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 30:27). O, ikinci qarşılaşmasında Filip Akilovla (Macarıstan) münasibətinə aydınlıq gətirəcək.
Hər iki boksçu 1/8 final döyüşünə sentyabrın 9-da çıxacaq.
Qeyd edək ki, daha öncə Sübhan Mamedov (50 kq) və Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) da 1/8 finala yüksəlib. Alfonso Dominqes (90 kq) isə reytinqinə görə bu mərhələdən yarışa qoşulacaq.