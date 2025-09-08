İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:25
    Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb

    Azərbaycanın daha iki boksçusu İngiltərənin Liverpul şəhərində keçirilən dünya çempionatında mərhələ adlayıb.

    "Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Nicat Hüseynov (55 kq) kubalı Rolando Martines Pereslə qarşılaşıb.

    1/16 final mərhələsi çərçivəsində baş tutan döyüş təmsilçimizin inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hüseynov rəqibini 4:1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı ilə məğlub edib. O, növbəti görüşünü Bilguunsayxan Xarxuya (Monqolustan) qarşı keçirəcək.

    Murad Allahverdiyev (80 kq) də adını 1/8 finala yazdırıb. Boksçu Amar Koçini (Albaniya) mübarizədən kənarlaşdırıb – 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 30:27). O, ikinci qarşılaşmasında Filip Akilovla (Macarıstan) münasibətinə aydınlıq gətirəcək.

    Hər iki boksçu 1/8 final döyüşünə sentyabrın 9-da çıxacaq.

    Qeyd edək ki, daha öncə Sübhan Mamedov (50 kq) və Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) da 1/8 finala yüksəlib. Alfonso Dominqes (90 kq) isə reytinqinə görə bu mərhələdən yarışa qoşulacaq.

    boks dünya çempionatı ingiltərə
