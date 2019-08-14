Народный артист Эмин Агаларов выступит на церемонии открытия чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице федерации гимнастики в социальной сети Facebook.

Отметим, что 37-й чемпионат мира состоится 16-22 сентября и будет носить лицензионный характер к Летней Олимпиаде в Токио. Чемпионат продлится неделю. Его участниками станут представители 62 стран, которые выступят в индивидуальной и групповой программе.