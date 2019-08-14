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Эмин Агаларов выступит на церемонии открытия чемпионата мира по художественной гимнастике

Эмин Агаларов выступит на церемонии открытия чемпионата мира по художе

Народный артист Эмин Агаларов выступит на церемонии открытия чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку. 

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице федерации гимнастики в социальной сети Facebook. 

Отметим, что 37-й чемпионат мира состоится 16-22 сентября и будет носить лицензионный характер к Летней Олимпиаде в Токио. Чемпионат продлится неделю. Его участниками станут представители 62 стран, которые выступят в индивидуальной и групповой программе.

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