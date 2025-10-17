Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингом

В Азербайджане необходимы изменения в национальном законодательстве, направленные на борьбу с насилием в спорте.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров на III Форуме по безопасности в спорте.

Он также подчеркнул необходимость активного участия спортивных психологов в обеспечении безопасности спортсменов.

Сафаров коснулся законопроекта, предусматривающего меры по защите прав детей и предотвращению насилия.

"Цель проекта - обеспечить безопасность детей в соответствии с национальным законодательством. Это касается как физического и сексуального насилия, так и кибербуллинга. Планируется создание специального программного обеспечения, введение ограничений через интернет-провайдеров и контроль за доступом к контенту в зависимости от возраста", - добавил Сафаров.

Он отметил, что в последние годы, особенно на платформе TikTok, увеличилось количество случаев буллинга в отношении детей. В связи с этим государственные структуры призваны усилить меры для создания более безопасной онлайн-среды.