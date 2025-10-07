Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2025
    • 23:03
    Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

    Как сообщает Report, он пропустил три попытки сдачи допинг-проб в 2024 году.

    Его действия расценили как нарушение в предоставлении информации о своем местонахождении.

    Конор Макгрегор UFC допинг

    Последние новости

    23:03

    Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

    Индивидуальные
    22:44

    Банки в Британии выплатят 8,2 млрд фунтов из-за нарушений в автокредитовании

    Другие страны
    22:36

    В Армении в ДТП пострадали семь человек, включая военных

    В регионе
    22:30

    Аль-Хайя: ХАМАС нацелен на прекращение огня в Газе и обмен заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:13

    Арагчи: Иран и США заключили бы ядерную сделку, если бы не вмешался Израиль

    В регионе
    21:57

    Эрдоган: Тюркские государства шагают в будущее в духе братства

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей