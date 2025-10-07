Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев
Индивидуальные
- 07 октября, 2025
- 23:03
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Report, он пропустил три попытки сдачи допинг-проб в 2024 году.
Его действия расценили как нарушение в предоставлении информации о своем местонахождении.
