    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2025
    • 23:24
    UFC-nin keçmiş çempionu Makqreqor 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib

    UFC-nin iki çəki kateqoriyasında keçmiş çempionu Konor Makqreqor antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib.

    Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, o, 2024-cü ildə üç dopinq testindən yayınıb. 37 yaşlı Makqreqor ötən il üç dopinq testindən keçməyib ki, bu da UFC-nin antidopinq proqramının pozulması deməkdir. UFC idmançılarından hər zaman harada olduqları barədə dəqiq məlumat vermələri tələb olunur ki, onlarla əlaqə saxlaya və elan olunmamış nümunələri təqdim edə bilsinlər.

    Makqreqor testləri 2024-cü ilin 13 iyun, 19 sentyabr və 20 sentyabrında buraxıb və hər biri "olduğu yer barədə informasiyanın" təqdim olunmaması kimi təsnif edilib.

    UFC Konor Makqreqor Antidopinq
