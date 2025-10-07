UFC-nin keçmiş çempionu Makqreqor 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 23:24
UFC-nin iki çəki kateqoriyasında keçmiş çempionu Konor Makqreqor antidopinq qaydalarını pozduğuna görə 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib.
Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, o, 2024-cü ildə üç dopinq testindən yayınıb. 37 yaşlı Makqreqor ötən il üç dopinq testindən keçməyib ki, bu da UFC-nin antidopinq proqramının pozulması deməkdir. UFC idmançılarından hər zaman harada olduqları barədə dəqiq məlumat vermələri tələb olunur ki, onlarla əlaqə saxlaya və elan olunmamış nümunələri təqdim edə bilsinlər.
Makqreqor testləri 2024-cü ilin 13 iyun, 19 sentyabr və 20 sentyabrında buraxıb və hər biri "olduğu yer barədə informasiyanın" təqdim olunmaması kimi təsnif edilib.
Son xəbərlər
00:00
Ermənistanın Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından beş il ötürQarabağ
23:50
Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardıRegion
23:49
Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıbRegion
23:47
Britaniya bankları avtomobil krediti ilə bağlı qanun pozuntularına görə müştərilərə təzminat ödəyəcəklərDigər ölkələr
23:33
Salyandakı avtoqəzada xəsarət alan altı nəfərdən biri xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB-3Hadisə
23:24
UFC-nin keçmiş çempionu Makqreqor 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilibFərdi
23:08
Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıbRegion
22:36
Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:28