    Индивидуальные
    • 28 ноября, 2025
    • 10:47
    Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

    Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу версии WAKO, проходившем в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 30 ноября.

    Как сообщает Report, Мамедов, выступавший в категории Master Class в весе до 63 кг в дисциплинах Light Contact и Kick Light, завоевал золотые медали в обеих категориях.

    В дисциплине Light Contact он одержал победу над Сингх Гурмаре из Великобритании, Кортесом Эмануэлем из Португалии, Симоне Калоджеро из Италии, а в дисциплине Kick Light - над шведом Ахльварссоном Ола, канадцем Галлантом Бенджамином и представлявшим Италию в этой дисциплине Симоне Калоджеро.

    Таким образом, начальник спортивно-тренировочного отдела Спортивного общества МВД Азербайджана, вице-президент Федерации кикбоксинга стал чемпионом мира по версии Wako в 10-й раз.

    кикбоксинг Абу-Даби WAKO медали
    Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıb

