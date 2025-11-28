Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу версии WAKO, проходившем в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 30 ноября.

Как сообщает Report, Мамедов, выступавший в категории Master Class в весе до 63 кг в дисциплинах Light Contact и Kick Light, завоевал золотые медали в обеих категориях.

В дисциплине Light Contact он одержал победу над Сингх Гурмаре из Великобритании, Кортесом Эмануэлем из Португалии, Симоне Калоджеро из Италии, а в дисциплине Kick Light - над шведом Ахльварссоном Ола, канадцем Галлантом Бенджамином и представлявшим Италию в этой дисциплине Симоне Калоджеро.

Таким образом, начальник спортивно-тренировочного отдела Спортивного общества МВД Азербайджана, вице-президент Федерации кикбоксинга стал чемпионом мира по версии Wako в 10-й раз.