Elvis
    Джошуа Ван стал первым чемпионом UFC, родившимся в XXI веке

    Индивидуальные
    • 07 декабря, 2025
    • 10:32
    Джошуа Ван из Мьянмы завоевал чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе после того, как победил бразильца Александра Пантожу техническим нокаутом.

    Как сообщает Report, турнир UFC 323 прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

    Поединок продлился 25 секунд и завершился после того, как Пантожа получил травму при падении.

    Вану 24 года. На его счету 16 побед в смешанных единоборствах (MMA) при 2 поражениях. Он стал первым чемпионом UFC среди бойцов, которые родились в XXI веке. На момент победы Вану 24 год 1 месяц и 27 дней, что позволило ему занять второе место в списке самых молодых чемпионов организации, уступив только Джону Джонсу (23 года и 2 месяца). При этом он стал первым чемпионом-мужчиной из Азии.

    Пантоже 35 лет, в его активе 30 побед в MMA и 6 поражений. Чемпионом UFC он стал в июле 2023 года, победив мексиканца Брэндона Морено. После этого бразилец провел четыре успешные защиты чемпионского титула.

    Elvis

    Лента новостей