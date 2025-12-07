Coşua Van XXI əsrdə doğulan ilk UFC çempionu kimi tarixə düşüb
- 07 dekabr, 2025
- 16:07
Myanmalı döyüşçü Coşua Van UFC 323 turnirində Braziliya təmsilçisi Alexandre Pantojanı texniki nokautla məğlub edərək ən yüngül çəki dərəcəsində çempion titulunu qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, turnir ABŞ-nin Nevada ştatının Las-Veqas şəhərində keçirilib. Döyüş cəmi 25 saniyə davam edib və Pantoja yıxılarkən aldığı zədə səbəbindən dayandırılıb.
24 yaşlı Vanın MMA karyerasında 16 qələbə və 2 məğlubiyyət var. O, XXI əsrdə doğulan döyüşçülər arasında UFC çempionu olan ilk idmançı olub. Qələbə anında 24 il 1 ay 27 gün yaşı olan Van təşkilatın ən gənc çempionları siyahısında ikinci yeri tutub. Birinci yerdə 23 yaş 2 ayında titul qazanmış Con Cons qərarlaşıb. Bununla yanaşı, Van UFC-də çempion olan ilk asiyalı kişi döyüşçü kimi tarixə düşüb.
35 yaşlı Pantojanın MMA-da 30 qələbəsi və 6 məğlubiyyəti var. O, 2023-cü ilin iyulunda meksikalı Brendon Morenonu məğlub edərək UFC çempionu olub və ardıcıl dörd uğurlu titul müdafiəsi həyata keçirib.