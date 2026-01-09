В Кыргызстане задержаны семь человек по подозрению в торговле наркотиками

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана выявила крупную партию наркотических веществ - 116,4 кг гашиша и 20,4 кг опия.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Задержаны семь человек - граждане России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Еще один россиянин объявлен в розыск.

"В их домах, тайниках и автомобилях нашли 116,4 кг гашиша и 20,4 кг опия. В доход государства изъяли $44,7 тыс., 8 млн узбекских сумов, 2 тыс. рублей и 396 тыс. сомов", - отметили в ведомстве.

Также конфискованы шесть машин: BMW 530i, KIA Sorento, ΚΙΑ Κ3, Hyundai Ioniq, Jeep Compass, Toyota Alphard. По версии следствия, указанные деньги и авто были добыты преступным путем. Заведено несколько уголовных дел.