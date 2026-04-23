    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    • 23 апреля, 2026
    • 10:26
    Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате Европы

    Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил сборную по греко-римской борьбе с успешным выступлением на чемпионате Европы в Тиране.

    Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в соцсети Х.

    "Мы - сильнейшие в Европе! Очередной впечатляющий успех нашей сборной по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Тиране радует и вдохновляет каждого из нас", - отметил он.

    Джаббаров подчеркнул, что по итогам турнира Хасрат Джафаров стал четырехкратным чемпионом Европы, а Гурбан Гурбанов, защитив титул, вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. Он также подчеркнул, что бронзовые медали Рашада Мамедова, Нихата Мамедли и Ислама Аббасова стали очередным подтверждением боевого духа команды.

    "Искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи с этим знаменательным успехом и желаю дальнейших побед азербайджанскому спорту на международной арене", - добавил он.

    Отметим, что азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали на чемпионате Европы пять медалей - две золотые и три бронзовые. Сборная также одержала первенство в командном зачете.

    Микаил Джаббаров Сборная Азербайджана Чемпионат Европы Греко-римская борьба
    Mikayıl Cabbarov Avropa çempionu olan yunan-Roma güləşi millisini təbrik edib

