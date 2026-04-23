Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате Европы
- 23 апреля, 2026
- 10:26
Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил сборную по греко-римской борьбе с успешным выступлением на чемпионате Европы в Тиране.
Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал в соцсети Х.
"Мы - сильнейшие в Европе! Очередной впечатляющий успех нашей сборной по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Тиране радует и вдохновляет каждого из нас", - отметил он.
Джаббаров подчеркнул, что по итогам турнира Хасрат Джафаров стал четырехкратным чемпионом Европы, а Гурбан Гурбанов, защитив титул, вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. Он также подчеркнул, что бронзовые медали Рашада Мамедова, Нихата Мамедли и Ислама Аббасова стали очередным подтверждением боевого духа команды.
"Искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и семьи с этим знаменательным успехом и желаю дальнейших побед азербайджанскому спорту на международной арене", - добавил он.
Отметим, что азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали на чемпионате Европы пять медалей - две золотые и три бронзовые. Сборная также одержала первенство в командном зачете.
Biz Avropanın ən güclüsüyük!#Albaniya-nın paytaxtı Tiranada keçirilən #Avropaçempionatı-nda yunan-Roma güləşi üzrə milli komandamızın növbəti möhtəşəm uğuru hər birimizi sevindirir və qürurlandırır.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) April 23, 2026
Həsrət Cəfərovun (67 kq) ardıcıl 4-cü dəfə Avropa çempionu olaraq tarix… pic.twitter.com/wWVwgeKNsg