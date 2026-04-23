İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Mikayıl Cabbarov Avropa çempionu olan yunan-Roma güləşi millisini təbrik edib

    Fərdi
    • 23 aprel, 2026
    • 10:04
    Mikayıl Cabbarov Avropa çempionu olan yunan-Roma güləşi millisini təbrik edib
    Mikayıl Cabbarov

    Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov Albaniyanın Tirana şəhərində keçirilən Avropa çempionatında komanda hesabında birinci olan yunan-Roma güləşi millisini təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, qurum rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabı vasitəsilə paylaşım edib.

    O, güləşçilərin hər birinə təbrik ünvanlayıb:

    "Biz Avropanın ən güclüsüyük! Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə milli komandamızın növbəti möhtəşəm uğuru hər birimizi sevindirir və qürurlandırır. Həsrət Cəfərovun (67 kq) ardıcıl 4-cü dəfə Avropa çempionu olaraq tarix yazması, Qurban Qurbanovun (82 kq) titulunu qoruyaraq yenidən zirvəyə yüksəlməsi böyük əzmin, zəhmətin və peşəkarlığın bariz nümunəsidir. Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq) və İslam Abbasovun (87 kq) qazandığı bürünc medallar da komandamızın döyüş ruhunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu əlamətdar uğur münasibətilə idmançılarımızı, onların məşqçilərini və ailələrini səmimi qəlbdən təbrik edir, Azərbaycan idmanının beynəlxalq arenada qazandığı bu qələbələrin davamlı olmasını arzulayıram".

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar. Həsrət Cəfərovla (67 kq) Qurban Qurbanov (82 kq) qızıl, Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq) və İslam Abbasov (87 kq) bürünc mükafat əldə ediblər. Həmçinin yunan-Roma güləşi millisi komanda hesabında Avropa çempionu olub.

    Qitə birinciliyi aprelin 26-da başa çatacaq.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Güləş Federasiyası Yunan-Roma güləşi Həsrət Cəfərov Qurban Qurbanov
    Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате Европы

