Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2025
    • 19:49
    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

    Азербайджанские каратисты завоевали бронзовые медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии.

    Как сообщает корреспондент Report из Эр-Рияда, Мадина Садыхова (55 кг) одолела пакистанскую соперницу Лаибу Зиан в борьбе за третье место.

    Роман Гейдаров занял третье место в дисциплине ката.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

    VI Исламские игры солидарности
    Azərbaycanın iki karateçisi İslamiadada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    20:11

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу

    Другие
    20:08

    СМИ: Талибы в Пакистане подтвердили причастность к теракту у здания суда

    Другие страны
    19:49

    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

    Индивидуальные
    19:29

    Фидан: Мы следим за поисково-спасательной операцией на месте авиакатастрофы

    В регионе
    19:23

    СМИ: Великобритания приостановила обмен разведданными с США

    Другие страны
    19:07

    Али Асадов и Джевдет Йылмаз провели телефонный разговор

    Внешняя политика
    19:02

    Роналду заявил, что ЧМ-2026 будет для него последним в карьере

    Футбол
    19:00

    Камаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

    Внутренняя политика
    18:57

    Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета

    В регионе
    Лента новостей