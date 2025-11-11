Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады
Индивидуальные
- 11 ноября, 2025
- 19:49
Азербайджанские каратисты завоевали бронзовые медали на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии.
Как сообщает корреспондент Report из Эр-Рияда, Мадина Садыхова (55 кг) одолела пакистанскую соперницу Лаибу Зиан в борьбе за третье место.
Роман Гейдаров занял третье место в дисциплине ката.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
