Azərbaycanın iki karateçisi İslamiadada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2025
    • 19:32
    Azərbaycanın daha bir karateçisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Roman Heydərov kata növündə üçüncü olub.

    Qeyd edək ki, daha öncə Mədinə Sadıqova İslamiadada üçüncü olub.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Karate Bürünc medal
    Двое азербайджанских каратистов взяли бронзу Исламиады

