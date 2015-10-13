​Два азербайджанских самбиста стали чемпионами мира

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ На прошедшем в Риге чемпионате мира сборная Азербайджана, сформированная из юных и молодых самбистов, завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Как сообщает Report, 4 медали завоеваны в борьбе среди подростков.

Соревнующийся в весовой категории 56 кг Нариман Ахмедов одержал в финале победу над представителем России Владимиром Мнацаканяном и возвысился до самой высокой ступени почетного пьедестала. Рашад Дуньямалыев (52 кг) завоевал серебряную, а Алиш Юсифов (48 кг) и Аслан Мирзоев (87 кг) - бронзовые медали.

В соревнованиях среди молодежи Илькин Бабазаде (60 кг) завоевал золотую, а Амрах Байрамов (57 кг) - серебряную медаль.

Отметим, что азербайджанские самбисты боролись на чемпионате мира под руководством Ягуба Абдуллаева.