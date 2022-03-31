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Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку

Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов и Никита Симонов вышли в финал Кубка мира в Баку.
Индивидуальные
31 марта 2022 г. 17:04
Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов и Никита Симонов вышли в финал Кубка мира в Баку.

Как сообщает Report, Тихонов занял 8-е место в классификации, набрав 13 933 очка в упражнениях на параллельных брусьях. Симонов получил от судей 14,266 очков за упражнения на кольцах и занял 6-е место.

Оба спортсмена вышли в финал после того, как закончили квалификационный раунд в первой "восьмерке".

В соревнованиях среди женщин Самира Гахраманова заняла 17-е место с 12 166 очками в опорных прыжках, а Милана Минаковская - 23-е место с 10 366 очками за упражнения на брусьях разной высоты.

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Версия на английском языке 2 Azerbaijani gymnasts reach World Cup finals in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2 gimnastı Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

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