Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов и Никита Симонов вышли в финал Кубка мира в Баку.

Азербайджанские гимнасты Иван Тихонов и Никита Симонов вышли в финал Кубка мира в Баку.

Как сообщает Report, Тихонов занял 8-е место в классификации, набрав 13 933 очка в упражнениях на параллельных брусьях. Симонов получил от судей 14,266 очков за упражнения на кольцах и занял 6-е место.

Оба спортсмена вышли в финал после того, как закончили квалификационный раунд в первой "восьмерке".

В соревнованиях среди женщин Самира Гахраманова заняла 17-е место с 12 166 очками в опорных прыжках, а Милана Минаковская - 23-е место с 10 366 очками за упражнения на брусьях разной высоты.