О нас
Report Georgia
Аудио новости

Два азербайджанских борца в шаге от олимпийской лицензии

Два азербайджанских борца в шаге от олимпийской лицензии Сегодня сборная Азербайджана по греко-римской борьбе начала выступление на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия
Индивидуальные
20 марта 2021 г. 19:11
Два азербайджанских борца в шаге от олимпийской лицензии
Ислам Аббасов

Сегодня сборная Азербайджана по греко-римской борьбе начала выступление на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.

Как передает Report, двое из шести представителей Азербайджана сумели пробиться в полуфинал.

Мурад Мамедов (60 кг) в первой схватке одолел литовского спортсмена, а в четвертьфинале оказался сильнее чемпиона Европы из Армении Геворга Гарибяна.

Ислам Аббасов (87 кг) в дебютной встрече победил болгарского борца, а затем взял вверх над представителем Швеции и также вышел в полуфинал.

Отметим, что в полуфинале Мурад Мамедов встретится с немцем Этьеном Кинсингером, а Ислам Аббасов – со швейцарским борцом Рамоном Райнером Бетшартом. Если представители Азербайджана пройдут этот раунд, то завоюют лицензии на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İki güləşçimiz olimpiya lisenziyasının bir addımlığında

Новости партнеров

Самое важное

Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21
Радость свободы
ФотоРадость свободы
19 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi