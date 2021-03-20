Два азербайджанских борца в шаге от олимпийской лицензии

Сегодня сборная Азербайджана по греко-римской борьбе начала выступление на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия

Сегодня сборная Азербайджана по греко-римской борьбе начала выступление на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.

Как передает Report, двое из шести представителей Азербайджана сумели пробиться в полуфинал.

Мурад Мамедов (60 кг) в первой схватке одолел литовского спортсмена, а в четвертьфинале оказался сильнее чемпиона Европы из Армении Геворга Гарибяна.

Ислам Аббасов (87 кг) в дебютной встрече победил болгарского борца, а затем взял вверх над представителем Швеции и также вышел в полуфинал.

Отметим, что в полуфинале Мурад Мамедов встретится с немцем Этьеном Кинсингером, а Ислам Аббасов – со швейцарским борцом Рамоном Райнером Бетшартом. Если представители Азербайджана пройдут этот раунд, то завоюют лицензии на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.