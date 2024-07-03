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Дочь экс-вратаря сборной Азербайджана стала чемпионкой, несмотря на травму

Дочь экс-вратаря сборной Азербайджана стала чемпионкой, несмотря на травму Дочь бывшего вратаря сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко Лала Крамаренко, несмотря на травму, стала чемпионкой на международном турнире BRICS Sports Games Kazan 2024 в столице Татарстана Казани.
Индивидуальные
3 июля 2024 г. 11:35
Дочь экс-вратаря сборной Азербайджана стала чемпионкой, несмотря на травму

Дочь бывшего вратаря сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко Лала Крамаренко, несмотря на травму, стала чемпионкой на международном турнире BRICS Sports Games Kazan 2024 в столице Татарстана Казани.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала сама 19-летняя художественная гимнастка.

"Думаю, Игры BRICS были самыми сложными соревнованиями в моей карьере. Я сказала маме, что больше не могу, потому что мне было сложно морально и физически. На эмоциях вышла эта фраза. После каждого упражнения были слезы на глазах. Сказалась и травма, и тяжелая подготовка. Сейчас я уже восстановилась, полна оптимизма, отдыхаю и лечусь", - приводит слова спортсменки агентство.

Отметим, что гимнастка выиграла на BRICS Sports Games Kazan 2024 золотую медаль в индивидуальном многоборье, набрав 143,750 балла. Также Крамаренко победила в индивидуальных упражнениях с лентой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısının qızı zədəli halda çempion olub

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