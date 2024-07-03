Дочь экс-вратаря сборной Азербайджана стала чемпионкой, несмотря на травму

Дочь бывшего вратаря сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко Лала Крамаренко, несмотря на травму, стала чемпионкой на международном турнире BRICS Sports Games Kazan 2024 в столице Татарстана Казани.

Дочь бывшего вратаря сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко Лала Крамаренко, несмотря на травму, стала чемпионкой на международном турнире BRICS Sports Games Kazan 2024 в столице Татарстана Казани.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала сама 19-летняя художественная гимнастка.

"Думаю, Игры BRICS были самыми сложными соревнованиями в моей карьере. Я сказала маме, что больше не могу, потому что мне было сложно морально и физически. На эмоциях вышла эта фраза. После каждого упражнения были слезы на глазах. Сказалась и травма, и тяжелая подготовка. Сейчас я уже восстановилась, полна оптимизма, отдыхаю и лечусь", - приводит слова спортсменки агентство.

Отметим, что гимнастка выиграла на BRICS Sports Games Kazan 2024 золотую медаль в индивидуальном многоборье, набрав 143,750 балла. Также Крамаренко победила в индивидуальных упражнениях с лентой.