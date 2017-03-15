Дэвид Култхард: С нетерпением ожидаю возвращения в Баку

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Всемирно известный бывший британский гонщик Формулы-1, ныне комментатор Дэвид Култхард ознакомился с трассой, на которой 23-25 июня пройдет Гран При Азербайджана.

Как сообщает Report, бывший гонщик выразил удовлетворение проделанной организаторами работой.

"Я уверен, что Гран При в этом году пройдет еще интереснее, чем в прошлом. Учитывая увеличившиеся размеры машин, им будет сложнее проходить узкие участки трассы. С нетерпением ожидаю возвращения в Баку летом этого года", - сказал Д. Култхард.

Говоря об ожиданиях в этом году, Д. Култхард отметил хорошую подготовку к новому сезону команд "Феррари" и "Мерседес": "К сожалению, для моей бывшей команды "Макларен" этот сезон, наверное, опять будет удручающим. Не надо также снимать со счетов и команду "Ред Булл".

Говоря о своем назначении в качестве посла Гран При Азербайджана, Д. Култхард сказал, что "каждый раз, когда я бывал в Баку, я сталкивался с гостеприимством и красотой города": "Почему бы не пропагандировать это?!".

Напомним, в прошлом году послом Гран При Азербайджана был испанский гонщик Фернандо Алонсо.